Актёру из «Джанго освобожденного» рассекли лицо стаканом в день рождения

А ранее Life.ru сообщал, что против Шона Комбса, более известного под псевдонимом P.Diddy, трое мужчин обвинили P. Diddy в сексуальных домогательствах. Напомним, Шон Комбс находится под стражей в связи с многочисленными обвинениями. Против него поданы десятки исков, связанных с насилием и сексуальными преступлениями. Жертвами музыканта становились участники и участницы его вечеринок, которых он доводил до беспомощного состояния перед тем, как совершать насильственные действия.