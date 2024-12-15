Свердловское МЧС ликвидировало 20 пожаров за сутки

Подчеркивается, что основными причинами пожаров являлись нарушения безопасности при эксплуатации печей (33%) и аварийный режим работы электрооборудования (более 11%). В Асбесте на улице Циолковского сгорела баня площадью 12 квадратных метров, в селе Калиновское Камышловского района — баня на площади трех квадратных метров. В Нижнем Тагиле повреждена баня на Кондукторском проезде площадью 30 квадратных метров.