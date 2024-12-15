«15 декабря с 12:00 (08:00 мск) предварительно до 16:00 (12:00 мск) ограничено движение пассажирских автобусов на автомобильной дороге Р-402 в границах Омской области и на участке Р-254 “Иртыш” южный обход Омска (км 781+525 — км 821+300). Причина — неблагоприятные погодные условия: низовая метель, ветер до 25 м/с», — говорится в сообщении.
В Омской области на дороге Р-402 ограничили движение автобусов из-за непогоды
ОМСК, 15 декабря. /ТАСС/. Движение пассажирских автобусов ограничили на автомобильной дороге Р-402 в границах Омской области и на участке Р-254 «Иртыш» из-за метели и ветра до 25 м/с. Об этом сообщили в «Сибуправтодоре».