В Омской области на дороге Р-402 ограничили движение автобусов из-за непогоды

ОМСК, 15 декабря. /ТАСС/. Движение пассажирских автобусов ограничили на автомобильной дороге Р-402 в границах Омской области и на участке Р-254 «Иртыш» из-за метели и ветра до 25 м/с. Об этом сообщили в «Сибуправтодоре».