Юрист рассказал о способности мошенников оформлять займы по номеру СНИЛС

8 декабря менеджер по работе с образовательными организациями компании «Киберпротект» Саркис Шмавонян рассказал «Известиям», что важно понимать, что данные почти каждого гражданина уже скомпрометированы — это следует из анализа баз, утекших в Сеть. Часто мошенники используют такие данные при общении с жертвой, чтобы вызвать у нее доверие. Столкнувшись с подобными злоумышленниками, нельзя переходить по ссылкам, которые они присылают, называть коды из СМС. Важно регулярно менять пароли для аккаунтов, не используя одинаковые данные для входа.