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В зоне СВО погиб 29-летний младший сержант Роман Шамарзанов из Башкирии

В Башкирии простились с младшим сержантом с Романом Шамарзановым.

Источник: Комсомольская правда

В Мишкинском районе Башкирии проводили в последний путь 29-летнего Романа Шармазанова. Молодой человек погиб в зоне СВО осенью 2023 года.

Уроженец села Мишкино был мобилизован в 2022 году. До этого он работал продавцом-консультантом в строительных магазинах. В зоне проведения спецоперации Роман Шармазанов служил стрелком-помощником гранатометчика.

Осенью прошлого года погиб при выполнении боевых задач в ДНР. Во время боев он подавал боеприпасы гранатометчику и предоставлял огневую поддержку. За свою отвагу Роман был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые отличия».

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