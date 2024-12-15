В зоне СВО погиб 29-летний младший сержант Роман Шамарзанов из Башкирии

В Мишкинском районе Башкирии проводили в последний путь 29-летнего Романа Шармазанова. Молодой человек погиб в зоне СВО осенью 2023 года.
Уроженец села Мишкино был мобилизован в 2022 году. До этого он работал продавцом-консультантом в строительных магазинах. В зоне проведения спецоперации Роман Шармазанов служил стрелком-помощником гранатометчика.
Осенью прошлого года погиб при выполнении боевых задач в ДНР. Во время боев он подавал боеприпасы гранатометчику и предоставлял огневую поддержку. За свою отвагу Роман был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые отличия».
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