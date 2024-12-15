81-летняя женщина спасла дочь и внучку на пожаре в Нукутском районе

В деревне Большебаяновская Нукутского района произошел пожар в доме, где проживали 59-летняя женщина и ее дочь. Мать хозяйки, которая жила рядом с домом в летней кухне, услышав лай собак и увидев дым, исходящий из веранды, сразу же начала стучать в окно, пытаясь разбудить родных, находящихся внутри помещения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.