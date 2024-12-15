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81-летняя женщина спасла дочь и внучку на пожаре в Нукутском районе

Причиной пожара стало короткое замыкание в электрощитке.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В деревне Большебаяновская Нукутского района произошел пожар в доме, где проживали 59-летняя женщина и ее дочь. Мать хозяйки, которая жила рядом с домом в летней кухне, услышав лай собак и увидев дым, исходящий из веранды, сразу же начала стучать в окно, пытаясь разбудить родных, находящихся внутри помещения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

— Когда дочь услышала стуки и увидела дым, она открыла дверь на веранду и попыталась выйти. Однако это только ухудшило ситуацию. Пламя перекинулось внутрь дома, и хозяйка получила термические ожоги. Они с дочерью успели выбраться через окно, — говорится в сообщении.

Огонь на 120 квадратных метрах тушили шестеро пожарных, были задействованы две единицы техники. Как установили дознаватели МЧС России, причиной пожара стало короткое замыкание в электрощитке.