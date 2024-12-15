Лесоруб погиб при падении дерева в Ленинградской области

«В процессе валки деревьев на лесном участке на одного из лесорубов упало дерево», — рассказал он.
Уточняется, что это случилось вечером 14 декабря недалеко от железнодорожной станции. От полученных травм пострадавший мужчина умер на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В конце августа в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге из-за сильных порывов ветра дерево упало на зону фудкорта в ресторанном дворике и придавило мужчину. Его госпитализировали в состоянии клинической смерти, но не смогли спасти.