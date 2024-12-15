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Лесоруб погиб при падении дерева в Ленинградской области

В Кировском районе Ленинградской области при рубке деревьев одно из них упало на лесоруба, он погиб. Об этом 15 декабря сообщил источник «Известий».

Источник: Freepik

«В процессе валки деревьев на лесном участке на одного из лесорубов упало дерево», — рассказал он.

Уточняется, что это случилось вечером 14 декабря недалеко от железнодорожной станции. От полученных травм пострадавший мужчина умер на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце августа в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге из-за сильных порывов ветра дерево упало на зону фудкорта в ресторанном дворике и придавило мужчину. Его госпитализировали в состоянии клинической смерти, но не смогли спасти.

несчастный случай