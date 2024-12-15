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Следователи СК Забайкалья предъявили обвинение отцу, избившему 10-месяную дочь

Девочку доставили в больницу с множественными травмами.

Источник: Комсомольская правда

29-летнему жителю Забайкальского края предъявлено обвинение в покушении на убийство собственной дочери. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

— По версии следствия, в ночь на 12 декабря в одном из сел Александрово-Заводского района мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил 10-месячную дочь. Девочку доставили в больницу с множественными травмами, относящимся к тяжкому вреду здоровья, — говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, провели допрос. Назначены судебные экспертизы. Расследование дела продолжается. Мужчина заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования данного уголовного дела.