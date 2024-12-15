Следователи СК Забайкалья предъявили обвинение отцу, избившему 10-месяную дочь

— По версии следствия, в ночь на 12 декабря в одном из сел Александрово-Заводского района мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил 10-месячную дочь. Девочку доставили в больницу с множественными травмами, относящимся к тяжкому вреду здоровья, — говорится в сообщении.