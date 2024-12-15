В Ростове-на-Дону в перевернувшейся на дороге «скорой» пострадали медики

ДТП произошло в полночь, 14 декабря, на регулируемом перекрёстке. Об аварии в соцсетях сообщили очевидцы. Позднее информацию подтвердили в управлении Госавтоинспекции Ростовской области. Известно, что в результате аварии пострадали водитель и фельдшер. Женщина получила травмы и её тут же доставили в больницу.