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В Ростове-на-Дону в перевернувшейся на дороге «скорой» пострадали медики

Рассматривается версия о возможных ошибках обоих водителей транспортных средств.

В Ростове-на-Дону на улице Немировича-Данченко легковой автомобиль Chery A13 не уступил дорогу ехавшей на вызов машине «скорой помощи». В результате случилась авария, во время которой «скорая» перевернулась на бок.

ДТП произошло в полночь, 14 декабря, на регулируемом перекрёстке. Об аварии в соцсетях сообщили очевидцы. Позднее информацию подтвердили в управлении Госавтоинспекции Ростовской области. Известно, что в результате аварии пострадали водитель и фельдшер. Женщина получила травмы и её тут же доставили в больницу.

Подробности ДТП и степень вины всех его участников установит следствие. Рассматривается также версия о возможных ошибках обоих водителей транспортных средств.