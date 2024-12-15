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Шесть человек увезли в больницу после жесткого ДТП микроавтобусов на Кубани

Шесть человек пострадали в жестком ДТП на Кубани. Несовершеннолетних среди пассажиров микроавтобуса не было, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла на автодороге М4 «Дон», по направлению в сторону Краснодара. 59-летний водитель Renault не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автобуса Iveco (без пассажиров) и столкнулся с ним.

В результате случившегося шесть человек увезли в больницу с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, как раннее сообщало информагентство, три человека погибли в массовом ДТП на Кубани. В Славянском районе столкнулись грузовик с полуприцепом и три легковушки.