Шесть человек увезли в больницу после жесткого ДТП микроавтобусов на Кубани

Авария произошла на автодороге М4 «Дон», по направлению в сторону Краснодара. 59-летний водитель Renault не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автобуса Iveco (без пассажиров) и столкнулся с ним.
В результате случившегося шесть человек увезли в больницу с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, как раннее сообщало информагентство, три человека погибли в массовом ДТП на Кубани. В Славянском районе столкнулись грузовик с полуприцепом и три легковушки.