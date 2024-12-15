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Интернат в Волгоградской области проверят после смерти одного из подопечных

ВОЛГОГРАД, 15 дек — РИА Новости. Проверка организована в психоневрологическом интернате (ПНИ) в Котовском районе Волгоградской области после смерти одного из подопечных, сотрудника, якобы причастного к его гибели, отстранили от работы, сообщили РИА Новости в региональном комитете социальной защиты населения.

Источник: © РИА Новости

Ранее в соцсетях появилось сообщение, что санитар Котовского ПНИ якобы избил до смерти одного из подопечных.

В комитете смерть человека в интернате подтвердили.

«По факту смерти подопечного организована внутренняя проверка, органами правопорядка инициированы следственные мероприятия. Сотрудник учреждения работает в ПНИ с 2021 года, ранее жалоб на работу от проживающих не поступало, конфликтов с другими специалистами не выявлено. В настоящее время отстранен от служебных обязанностей», — сообщили в комитете.

СК