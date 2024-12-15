Интернат в Волгоградской области проверят после смерти одного из подопечных

«По факту смерти подопечного организована внутренняя проверка, органами правопорядка инициированы следственные мероприятия. Сотрудник учреждения работает в ПНИ с 2021 года, ранее жалоб на работу от проживающих не поступало, конфликтов с другими специалистами не выявлено. В настоящее время отстранен от служебных обязанностей», — сообщили в комитете.