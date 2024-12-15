Соседка по палате украла у больной пенсионерки 13 млн тенге

«В результате оказалось, что к исчезновению денег причастна молодая женщина, которая зашла в мобильное приложение банка пенсионерки и перевела накопления с ее счета. Подозреваемая пояснила, что не ожидала того, что кражу раскроют и ее найдут», — рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.