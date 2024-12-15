В Браславском районе задержали подозреваемого в разорении храма

Весной прошлого года из старообрядческой церкви д. Кирилино Браславского района исчезли иконы, кресты, гравюры, книги и другая утварь. Так как в храме настоятель проводил богослужения только по праздникам, о случившемся стало известно, когда с момента преступления прошли не одни сутки. Это осложнило работу правоохранителей. И выйти на след злоумышленника в тот момент не удалось.