В Браславском районе задержали подозреваемого в разорении храма

Весной прошлого года из старообрядческой церкви д. Кирилино Браславского района исчезли иконы, кресты, гравюры, книги и другая утварь. Так как в храме настоятель проводил богослужения только по праздникам, о случившемся стало известно, когда с момента преступления прошли не одни сутки. Это осложнило работу правоохранителей. И выйти на след злоумышленника в тот момент не удалось.
Спустя время сыщики УВД Витебского облисполкома и местного РОВД проводили оперативно-розыскные мероприятия по другому делу и заметили в доме ранее судимого за кражу 54-летнего мужчины несколько старинных икон.
«То обстоятельство, что они лежали одна на другой в стороне от чужих глаз, наталкивало на мысль: лики святых не представляют для обладателя духовной ценности. Детально изучив личность и перемещения подозреваемого, правоохранители удостоверились в его причастности к краже из храма», — рассказали в МВД.
Как выяснилось, опасаясь задержания, фигурант вывез иконы и кресты в соседний район. От того, что было сложно продать, избавился. Милиционеры также установили, что весной прошлого года мужчина проник в два пустующих дома в Кирилино и присвоил несколько икон и молитвенник.
Кроме того, из одной постройки он вынес металлические предметы быта и сдал их в пункт приема. Злоумышленник в содеянном признался.