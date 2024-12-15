Пять человек спасены при тушении пожара в жилом доме в Москве

Возгорание произошло на западе города. В жилом доме на улице Удальцова загорелась квартира, расположенная на 3 этаже 5-этажки. Прибывшие на место происшествия пожарные в спасустройствах вывели на улицу 5 жителей. При этом двое из них оказались детьми.