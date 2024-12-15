Омич ворвался в банк с «пистолетом» и требованием дать ему 1 млн рублей

«Мужчина направил зажигалку в сторону женщины. Потерпевшая посчитала, что он держит пистолет: спросила, будет ли он стрелять, на что получила утвердительный ответ. Несмотря на то, что фигурант никаких требований не выдвигал, сельчанка испугалась за свою жизнь и сообщила сотруднику банка о необходимости вызвать охрану. В это время мужчина направился к кассе, он уже не демонстрировал зажигалку в виде пистолета, но потребовал выдать ему миллион рублей. Получив отказ, покинул помещение», — сообщили в полиции.