Омич ворвался в банк с «пистолетом» и требованием дать ему 1 млн рублей

Он обвиняется в угрозе убийством, которая якобы произошла в октябре 2024 года. Тогда он, будучи нетрезвым, вооружившись зажигалкой в виде пистолета, ворвался в помещение банка в Кормиловке и заметил там знакомую, обналичившую деньги.
«Мужчина направил зажигалку в сторону женщины. Потерпевшая посчитала, что он держит пистолет: спросила, будет ли он стрелять, на что получила утвердительный ответ. Несмотря на то, что фигурант никаких требований не выдвигал, сельчанка испугалась за свою жизнь и сообщила сотруднику банка о необходимости вызвать охрану. В это время мужчина направился к кассе, он уже не демонстрировал зажигалку в виде пистолета, но потребовал выдать ему миллион рублей. Получив отказ, покинул помещение», — сообщили в полиции.
«Клайда» задержали и изъяли у него зажигалку. Правоохранителям он пояснил, что не помнит ничего из событий того дня. Но тактика «не помню, значит, не было», в этом случае не сработала — камеры видеонаблюдения бесстрастно зафиксировали те страшные минуты. Теперь жителя Омской области ждет суд, в случае, если его признают виновным, ему грозит до 2 лет лишения свободы.