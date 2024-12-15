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Три человека погибли за минувшие сутки на пожарах в Минской области

За минувшие дежурные сутки на территории Минской области произошли три пожара со смертельным исходом. Это следует из сводки МЧС.

Так, 14 декабря в 20:40 поступило сообщение о том, что в агрогородке Дукора Пуховичского района горит металлический вагончик на территории частного подворья. В вагончике обнаружен погибшим хозяин 1959 г.р., пенсионер.

Огонь унес жизнь пенсионера 1961 г. р. и при пожаре в деревне Зоренька Молодечненского района — здесь горел жилой дом. ЧП произошло в полночь с 14 на 15 декабря.

Еще один пожар со смертельным исходом зафиксирован рано утром 15 декабря в садовом товариществе «Восток-4» возле деревни Литвинково Логойского района, где горел дачный дом. В результате погиб хозяин 1965 г.р.

Причины пожаров и гибели людей на них устанавливаются.

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