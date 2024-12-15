Мужчина проломил гантелью череп возлюбленной из-за измены в Подмосковье

Сергей увидел, что его женщина не дышит, вызвал экстренные службы и позвонил её 22-летнему сыну. От шока по телефону он с трудом выговаривал слова и всё время повторял, что любимая ему изменила. Он предлагал предоставить доказательства того, что она сходила налево. Пока скорая и полиция ехали, убийца попытался покончить с собой.