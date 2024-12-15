В Нижегородской области автобус сбил пешехода и врезался в «Газель»

Утром 15 декабря автобус ПАЗ сбил пешехода, а затем врезался в «Газель», сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.
Автобус марки ПАЗ под управлением 47-летнего водителя двигался от 2-го микрорайона города Бор в сторону Стеклозаводского шоссе. В половине седьмого утра около дома 1а по улице Маяковского он совершил наезд на пешехода, после чего врезался в «ГАЗель».
Пострадавший 56-летний мужчина, переходивший дорогу по нерегулируемому переходу, доставлен в Борскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.
Обстоятельства происшествия уточняются.