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В Нижегородской области автобус сбил пешехода и врезался в «Газель»

Пострадавшего пешехода доставили в медицинское учреждение.

Утром 15 декабря автобус ПАЗ сбил пешехода, а затем врезался в «Газель», сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.

Автобус марки ПАЗ под управлением 47-летнего водителя двигался от 2-го микрорайона города Бор в сторону Стеклозаводского шоссе. В половине седьмого утра около дома 1а по улице Маяковского он совершил наезд на пешехода, после чего врезался в «ГАЗель».

Пострадавший 56-летний мужчина, переходивший дорогу по нерегулируемому переходу, доставлен в Борскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия уточняются.