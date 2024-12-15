В Петербурге избили фельдшера скорой

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 дек — РИА Новости. Работник петербургского центра психологической поддержки задержан по подозрению в избиении фельдшера скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным ведомства, в субботу утром в полицию Пушкинского района из медучреждения поступила телефонограмма о том, что туда доставлена фельдшер скорой помощи, которая, по ее словам, была избита неизвестным мужчиной на Красноборской улице в поселке Шушары.
«Полицейскими установлено, что 14 декабря около двух часов ночи фельдшер в составе бригады скорой помощи прибыла на вызов в дом 72 по Красноборской улице… где на нее напал неизвестный. Сотрудники полиции выехали на место происшествия и задержали там, доставив в отдел для разбирательства, 61-летнего местного жителя, работника центра психологической поддержки», — говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в главном управлении МВД.