В Петербурге избили фельдшера скорой

«Полицейскими установлено, что 14 декабря около двух часов ночи фельдшер в составе бригады скорой помощи прибыла на вызов в дом 72 по Красноборской улице… где на нее напал неизвестный. Сотрудники полиции выехали на место происшествия и задержали там, доставив в отдел для разбирательства, 61-летнего местного жителя, работника центра психологической поддержки», — говорится в сообщении.