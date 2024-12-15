По делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде арестовали двух новых фигурантов

Согласно информации из реестра Федеральной налоговой службы, Олег Юров — индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на деятельность холдинговых компаний, а также на управление строительными проектами. Его предприятие было ликвидировано в 2017 году. Александр Варенов, по данным ТАСС, был генеральным директором фирмы по производству фейерверков. Сейчас арестованные знакомятся с материалами уголовного дела. Оба фигуранта не признают вину.