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По делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде арестовали двух новых фигурантов

Басманный районный суд Москвы арестовал двух новых фигурантов Олега Юрова и Александра Варенова уголовного дела о взрыве на складе с пиротехникой компании Пиро-Росс в Сергиевом Посаде в августе 2023 года. Их обвиняют в нарушении требований безопасности производственных объектов, повлекшем смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ), сообщил ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Источник: Reuters

Согласно информации из реестра Федеральной налоговой службы, Олег Юров — индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на деятельность холдинговых компаний, а также на управление строительными проектами. Его предприятие было ликвидировано в 2017 году. Александр Варенов, по данным ТАСС, был генеральным директором фирмы по производству фейерверков. Сейчас арестованные знакомятся с материалами уголовного дела. Оба фигуранта не признают вину.

Взрыв на складе с пиротехникой произошел 9 августа 2023 года. Мощность взрыва составила более 100 кг в тротиловом эквиваленте. По данным следствия, причиной ЧП стало ненадлежащее хранение дымного ружейного пороха на складе. В результате происшествия погибли 9 человек, еще более 100 пострадали, были повреждены свыше 1000 квартир и частных домов. Ранее по делу был арестован основатель «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев.