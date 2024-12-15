Олбани
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе в Башкирии 46-летняя женщина на смерть сбила пенсионера

В Уфимском районе Башкирии мужчина погиб под колесами иномарки.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, забравшее жизнь неизвестного мужчины. Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, трагедия случилась на 16 км автодороги Уфа — Чишмы.

По имеющейся информации, 46-летняя женщина за рулем Geely Monjaro сбила пешехода, предположительно, переходившего дорогу на запрещенный сигнал светофора. От полученных травм мужчина на вид 70 лет погиб на месте.

— На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы, — заключили в ГАИ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.