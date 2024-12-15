На трассе в Башкирии 46-летняя женщина на смерть сбила пенсионера

В Уфимском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, забравшее жизнь неизвестного мужчины. Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, трагедия случилась на 16 км автодороги Уфа — Чишмы.
По имеющейся информации, 46-летняя женщина за рулем Geely Monjaro сбила пешехода, предположительно, переходившего дорогу на запрещенный сигнал светофора. От полученных травм мужчина на вид 70 лет погиб на месте.
— На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы, — заключили в ГАИ.
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