«Пропали иконы, кресты, гравюры, книги». Мужчина совершил дерзкое ограбление старообрядческого храма под Браславом

Об ограблении храма в деревне Кирилино стало известно в марте 2023-го. Неизвестный грабитель вынес из церкви иконы, кресты, гравюры, книги и другую церковную утварь. В милицию об ограблении заявила сельчанка, которая поддерживала порядок в храме. Но стало известно о преступлении не сразу, а через пару дней, так как из-за небольшого числа прихожан настоятель храма проводил богослужения в деревне только по православным праздникам.