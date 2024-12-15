«Пропали иконы, кресты, гравюры, книги». Мужчина совершил дерзкое ограбление старообрядческого храма под Браславом

В Браславском районе сельчанин ограбил старообрядческий храм, украл иконы, старинные книги и церковную утварь. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Об ограблении храма в деревне Кирилино стало известно в марте 2023-го. Неизвестный грабитель вынес из церкви иконы, кресты, гравюры, книги и другую церковную утварь. В милицию об ограблении заявила сельчанка, которая поддерживала порядок в храме. Но стало известно о преступлении не сразу, а через пару дней, так как из-за небольшого числа прихожан настоятель храма проводил богослужения в деревне только по православным праздникам.
Выяснилось, что вор попал в храм, сорвав дверной замок, и унес с собой различные религиозные ценности. Но установить, кто причастен к совершенному преступлению, по горячим следам не удалось.
Однако, проводя следствие по другому преступлению, оперативники обратили внимание на старинные иконы в доме ранее судимого за кражу 54-летнего сельчанина. Мужчина вывез иконы и кресты в соседний район, и избавился о того, что было сложно продать. Вообще, церковное имущество вор думал продать коллекционерам, но те, которым он показал украденное, не проявили заинтересованности.
Еще выяснилось, что весной 2023-го сельчанин в той же деревне, где обворовал храм, ограбил и два пустующих дома. Тогда мужчина украл несколько икон, молитвенник, металлические предметы быта, которые сдал на металлолом.
Во время следствия злоумышленник признался в кражах.
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