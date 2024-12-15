В Воронеже жители трех улиц остались без тепла из-за аварии

Воронежцы пожаловались в соцсетях на проблемы с отоплением. Как пишут очевидцы в городских пабликах, горячая вода и тепло пропали у жителей многоквартирных домов на улицах Никитинской, Студенческой и Комиссаржевской около 7.30 утра воскресенья, 15 декабря.
В мэрии Воронежа сообщили, что на улице 25-летия Октября в Центральном районе произошел порыв на теплосети диаметром 300 мм.
— В настоящее время ведется переключение потребителей на резервные линии и поиск места утечки. После его обнаружения бригада сразу же приступит к земляным работам. На месте сейчас работают специалисты ресурсоснабжающей организации и управы района, — добавили в городской администрации.
Контролировать процесс работ выехал исполняющий обязанности первого вице-мэра по городскому хозяйству Алексей Рыженин.