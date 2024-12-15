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Спасатели Уфы помогли застрявшей в дыре собаке

Под Уфой спасатели помогли собаке, угодившей в беду.

Источник: Комсомольская правда

Под Уфой в селе Булгаково в беде оказалась собака. Животное попало в ловушку и никак не смогло самостоятельно выбраться. На помощь бедняге пришли уфимские спасатели.

Как рассказали в пресс-службе республиканского Госкомитета РБ по ЧС, спасателям позвонили очевидцы и рассказали, что в дыре забора на Цюрупы застряла собака. На место оперативно приехали сотрудники ведомства и освободили пса.

К счастью, животное не пострадало. После вызволения спасатели отдали собаку хозяйке.

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