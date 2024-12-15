Спасатели Уфы помогли застрявшей в дыре собаке

Под Уфой в селе Булгаково в беде оказалась собака. Животное попало в ловушку и никак не смогло самостоятельно выбраться. На помощь бедняге пришли уфимские спасатели.
Как рассказали в пресс-службе республиканского Госкомитета РБ по ЧС, спасателям позвонили очевидцы и рассказали, что в дыре забора на Цюрупы застряла собака. На место оперативно приехали сотрудники ведомства и освободили пса.
К счастью, животное не пострадало. После вызволения спасатели отдали собаку хозяйке.
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