Олбани
-10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области арестован санитар, избивший до смерти пациента ПНИ

Сотрудник психоневрологического интерната в городе Котово Волгоградской области заключен под стражу после смерти одного из пациентов учреждения. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на следственный комитет по региону.

По данным СК, инцидент произошел 12 декабря. Подопечный интерната с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, медикам не удалось его спасти.

В избиении пациента подозревают младшего медработника учреждения. Он задержан. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. По решению суда мужчина заключен под стражу на время следствия.

О трагическом инциденте стало известно из соцсетей. 15 декабря комитет социальной защиты населения Волгоградской области сообщил, что в интернате начата внутренняя проверка, а сотрудник отстранен от исполнения обязанностей.

СК