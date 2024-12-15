В Волгоградской области арестован санитар, избивший до смерти пациента ПНИ

По данным СК, инцидент произошел 12 декабря. Подопечный интерната с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, медикам не удалось его спасти.
В избиении пациента подозревают младшего медработника учреждения. Он задержан. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. По решению суда мужчина заключен под стражу на время следствия.
О трагическом инциденте стало известно из соцсетей. 15 декабря комитет социальной защиты населения Волгоградской области сообщил, что в интернате начата внутренняя проверка, а сотрудник отстранен от исполнения обязанностей.