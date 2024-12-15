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Годовалый малыш пострадал в ДТП в поселке под Волгоградом

ДТП случилось в Городищенском районе.

Источник: Комсомольская правда

Годовалый малыш пострадал в аварии иномарки и отечественной легковушки в минувшую субботу, 14 декабря. «Митсубиси Аутлендер» и «Лада Приора» столкнулись на заснеженной дороге в поселке Областной в Городищенском районе в 15.55, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Авария случилась около дома № 8 на улице Центральной. В больницу с места ДТП увезли водителя иномарки и годовалого ребенка, который был на пассажирском сидении в его автомобиле.

Всего за сутки на дорогах Волгоградской области в ДТП пострадали семь человек. 12-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Камышине.