Годовалый малыш пострадал в ДТП в поселке под Волгоградом

Годовалый малыш пострадал в аварии иномарки и отечественной легковушки в минувшую субботу, 14 декабря. «Митсубиси Аутлендер» и «Лада Приора» столкнулись на заснеженной дороге в поселке Областной в Городищенском районе в 15.55, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.