Годовалый малыш пострадал в ДТП в поселке под Волгоградом

Годовалый малыш пострадал в аварии иномарки и отечественной легковушки в минувшую субботу, 14 декабря. «Митсубиси Аутлендер» и «Лада Приора» столкнулись на заснеженной дороге в поселке Областной в Городищенском районе в 15.55, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
Авария случилась около дома № 8 на улице Центральной. В больницу с места ДТП увезли водителя иномарки и годовалого ребенка, который был на пассажирском сидении в его автомобиле.
Всего за сутки на дорогах Волгоградской области в ДТП пострадали семь человек. 12-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Камышине.