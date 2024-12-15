Автомобиль в гараже провалился под землю из-за коммунальной аварии в Воронеже

В мэрии сообщили, что в месте выхода воды оказался существенно подмыт грунт. С собственником гаража уже связались. На месте работают коммунальные службы.
«Организован подъем автомобиля и работы по ликвидации последствий. Ущерб автовладельцу будет компенсирован нашей компанией в полном объеме», — уточнили в АО «Квадра».
Место утечки устанавливается. Параллельно с этим идет переключение потребителей на резервные линии. Пока идет этот процесс, специалисты не могут обозначить зону отключения. Информация будет озвучена дополнительно.
Порыв произошел на теплотрассе днем в воскресенье, 15 декабря.