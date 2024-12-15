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Автомобиль в гараже провалился под землю из-за коммунальной аварии в Воронеже

В Воронеже недалеко от места крупной коммунальной аварии в Центральном районе под землю провалился автомобиль. Машина находилась в одном из гаражей в районе улицы 25-летия Октября.

Источник: мэрия Воронежа

В мэрии сообщили, что в месте выхода воды оказался существенно подмыт грунт. С собственником гаража уже связались. На месте работают коммунальные службы.

«Организован подъем автомобиля и работы по ликвидации последствий. Ущерб автовладельцу будет компенсирован нашей компанией в полном объеме», — уточнили в АО «Квадра».

Место утечки устанавливается. Параллельно с этим идет переключение потребителей на резервные линии. Пока идет этот процесс, специалисты не могут обозначить зону отключения. Информация будет озвучена дополнительно.

Порыв произошел на теплотрассе днем в воскресенье, 15 декабря.

ЖКХ