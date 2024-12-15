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В Керченском проливе терпит бедствие танкер «Волгонефть-212» с мазутом

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым. Танкер с мазутом «Волгонефть-212» терпит бедствие в Керченском проливе. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердили в «Росречморфлоте».

Как сообщает ГУ МЧС России по РК, информация о танкере, терпящем бедствие в Керченском проливе, поступила в воскресенье утром. В связи со сложными погодными условиями — сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 балов — судно получило повреждения и запросило помощь.

На борту находились 13 человек.

«Из керченской бухты Камыш-Бурун вышел спасательный буксир “Меркурий” Морского спасательного координационного центра», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по РК.

Также на помощь вылетел вертолет «Крым-Спаса».