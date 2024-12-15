В Керченском проливе терпит бедствие танкер «Волгонефть-212» с мазутом

Как сообщает ГУ МЧС России по РК, информация о танкере, терпящем бедствие в Керченском проливе, поступила в воскресенье утром. В связи со сложными погодными условиями — сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 балов — судно получило повреждения и запросило помощь.