В Керченском проливе терпит бедствие танкер «Волгонефть»

«В условиях шторма у танкера оторвало носовую часть, экипаж из 13 человек находится в кормовой части», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что информация о пострадавших не поступала. Также нет данных о возможном разливе мазута. ЧП произошло в 8 км от берега.
В Керченском проливе ведется спасательная операция, которая осложняется погодными условиями — ветром и штормом. Они же не дают пока возможности поднять в воздух авиацию.
Судно приписано к порту Санкт-Петербург. Его владельцем является компания «Каматранс».