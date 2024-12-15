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В Керченском проливе терпит бедствие танкер «Волгонефть»

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Танкер «Волгонефть», перевозивший более 4 тонн мазута, терпит бедствие в Керченском проливе. На его борту находятся 13 человек, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Источник: Reuters

«В условиях шторма у танкера оторвало носовую часть, экипаж из 13 человек находится в кормовой части», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация о пострадавших не поступала. Также нет данных о возможном разливе мазута. ЧП произошло в 8 км от берега.

В Керченском проливе ведется спасательная операция, которая осложняется погодными условиями — ветром и штормом. Они же не дают пока возможности поднять в воздух авиацию.

Судно приписано к порту Санкт-Петербург. Его владельцем является компания «Каматранс».