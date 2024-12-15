Мужчина утонул, провалившись под лед на автомобиле в Бурятии

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Нукутском районе 81-летняя женщина спасла дочь и внучку из пожара в жилом доме. Услышав лай собак и увидев дым, исходящий из веранды, она сразу же начала стучать в окно, пытаясь разбудить родных, находящихся внутри помещения. Хозяйка дома отделалась термическими ожогами.