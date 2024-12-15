Мужчина утонул, провалившись под лед на автомобиле в Бурятии

Трагедия произошла в Закаменском районе Бурятии. На реке Джида провалился под лед легковой автомобиль. В машине находился 34-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Бурятия.
— В настоящее время на водоемах региона идет формирование ледового покрова. Выезд и выход на лед в данный период смертельно опасен. Официально открытых ледовых переправ нет, — говорится в сообщении.
В МЧС напоминают водителям об опасности выезда на лед. Это риск для жизни.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Нукутском районе 81-летняя женщина спасла дочь и внучку из пожара в жилом доме. Услышав лай собак и увидев дым, исходящий из веранды, она сразу же начала стучать в окно, пытаясь разбудить родных, находящихся внутри помещения. Хозяйка дома отделалась термическими ожогами.