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Ми-8 МЧС вылетел к экипажу судна, терпящего бедствие в Керченском проливе

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на помощь экипажу грузового судна, которое терпит бедствие в Керченском проливе. Также из бухты Камыш-Бурун Керчи вышел спасательный буксир «Меркурий», сообщили в ГУ МЧС по Крыму.

Источник: Reuters

«Ми-8 МЧС России со спасателями [отряда] “Крым-спас” и необходимым снаряжением на борту вылетели в район Керченского пролива, где находится грузовое судно “Волгонефть 212” и чей экипаж ранее запросил помощи. Кроме этого, на спасение из бухты Камыш-Бурун г. Керчь вышел спасательный буксир “Меркурий” Морского спасательного координационного центра», — говорится в сообщении.

МЧС