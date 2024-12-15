Ми-8 МЧС вылетел к экипажу судна, терпящего бедствие в Керченском проливе

«Ми-8 МЧС России со спасателями [отряда] “Крым-спас” и необходимым снаряжением на борту вылетели в район Керченского пролива, где находится грузовое судно “Волгонефть 212” и чей экипаж ранее запросил помощи. Кроме этого, на спасение из бухты Камыш-Бурун г. Керчь вышел спасательный буксир “Меркурий” Морского спасательного координационного центра», — говорится в сообщении.