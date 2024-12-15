Поверивший в наличие у него счета в Чили россиянин отдал мошенникам полмиллиона

По данным журналистов, 52-летний россиянин поверил звонившей «юристке», что на его счете в Чили лежат $64 тысячи, и он может их получить, но только если сделает два перевода. Он поступил так, как ему сказали преступники, и стал ждать валютных поступлений, однако так и не дождался.