Челябинская школьница отдала мошенникам деньги бабушки за игровую валюту

Девочка хотела купить игровую валюту в одном из приложений, когда с ней связались неизвестные. Аферисты убедили ребенка совершить пять переводов со счета бабушки на указанные ими реквизиты, ребенок отправил преступникам около 60 тысяч рублей. После поступления денежных средств злоумышленник удалил диалог и больше на связь не выходил. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.