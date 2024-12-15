В сгоревшей бане в Башкирии нашли тело 44-летнего мужчины

В селе Учалы Учалинского района Башкирии произошел смертельный пожар. Об этом сообщает МЧС республики.
По информации ведомства, огонь вспыхнул в деревянной бане. На пепелище спасатели обнаружили труп 44-летнего мужчины. Погибшим оказался местный житель, который временно переехал из дома в баню из-за того, что с наступлением холодов система отопления разморозилась.
По какой причине в помещении произошел пожар, предстоит установить дознавателю ведомства.
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