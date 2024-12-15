Два танкера терпят бедствие в Керченском проливе. Что известно о происшествии

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.
Обстоятельства происшествия
- У танкера «Волгонефть-212», который перевозил более 4 тонн мазута, в условиях шторма оторвало носовую часть, сообщили в экстренных службах.
- Экипаж терпящего бедствие танкера — 13 человек — находится в кормовой части.
- ЧП случилось в 8 км от берега.
- В МЧС подтвердили информацию о том, что судно терпит крушение в связи со сложными погодными условиями — сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов.
- Позже еще один танкер — «Волгонефть-239» — получил повреждения в том же районе, сообщили в оперативных службах.
- Судно также перевозит более 4 тонн мазута.
- На борту второго грузового судна, терпящего бедствие, находятся 14 человек.
- Танкер дрейфует в сторону Тамани.
- Один из танкеров сел на мель, второй дрейфует.
- Произошел разлив нефтепродуктов.
Спасательная операция
- Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на помощь, также из бухты Камыш-Бурун Керчи вышел спасательный буксир «Меркурий», сообщили в ГУ МЧС по региону.
- На танкерах находится 29 человек. Идет эвакуация.
- Расследование обстоятельств.
- Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности мореплавания по факту крушения судов.