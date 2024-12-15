Олбани
-10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два танкера терпят бедствие в Керченском проливе. Что известно о происшествии

Два танкера Волгонефть получили повреждения и терпят бедствие в Керченском проливе из-за шторма. На борту одного судна 13 человек, на борту второго 14.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Обстоятельства происшествия

  • У танкера «Волгонефть-212», который перевозил более 4 тонн мазута, в условиях шторма оторвало носовую часть, сообщили в экстренных службах.
  • Экипаж терпящего бедствие танкера — 13 человек — находится в кормовой части.
  • ЧП случилось в 8 км от берега.
  • В МЧС подтвердили информацию о том, что судно терпит крушение в связи со сложными погодными условиями — сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов.
  • Позже еще один танкер — «Волгонефть-239» — получил повреждения в том же районе, сообщили в оперативных службах.
  • Судно также перевозит более 4 тонн мазута.
  • На борту второго грузового судна, терпящего бедствие, находятся 14 человек.
  • Танкер дрейфует в сторону Тамани.
  • Один из танкеров сел на мель, второй дрейфует.
  • Произошел разлив нефтепродуктов.

Спасательная операция

  • Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на помощь, также из бухты Камыш-Бурун Керчи вышел спасательный буксир «Меркурий», сообщили в ГУ МЧС по региону.
  • На танкерах находится 29 человек. Идет эвакуация.
  • Расследование обстоятельств.
  • Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности мореплавания по факту крушения судов.

МЧС