«С 16:00 (12:00 мск — прим. ТАСС) в Омской области открыты для движения пассажирских автобусов федеральные автомобильные дороги Р-402 и Р-254 “Иртыш” на участке южный обход Омска», — говорится в сообщении.
В Омской области сняли ограничение движения автобусов на федеральной дороге
ОМСК, 15 декабря. /ТАСС/. Движение пассажирских автобусов, ограниченное на автомобильной дороге Р-402 в границах Омской области и на участке Р-254 «Иртыш» из-за метели и сильного ветра, снято. Об этом сообщили в «Сибуправтодоре».