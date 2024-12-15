В Омской области сняли ограничение движения автобусов на федеральной дороге

ОМСК, 15 декабря. /ТАСС/. Движение пассажирских автобусов, ограниченное на автомобильной дороге Р-402 в границах Омской области и на участке Р-254 «Иртыш» из-за метели и сильного ветра, снято. Об этом сообщили в «Сибуправтодоре».