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В Афганистане не менее 35 рабочих оказались под завалами после обрушения шахты

ДОХА, 15 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 35 человек оказались под завалами после обрушения угледобывающей шахты в районе Дара-Соф провинции Саманган на севере Афганистана. Об этом сообщила газета Etilaatroz со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По их данным, обрушение произошло 14 декабря поздно вечером.

На данный момент судьба оказавшихся под завалами неизвестна. В район происшествия направлены медицинские бригады и машины скорой помощи.