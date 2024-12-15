В Афганистане не менее 35 рабочих оказались под завалами после обрушения шахты

По их данным, обрушение произошло 14 декабря поздно вечером.
На данный момент судьба оказавшихся под завалами неизвестна. В район происшествия направлены медицинские бригады и машины скорой помощи.
ДОХА, 15 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 35 человек оказались под завалами после обрушения угледобывающей шахты в районе Дара-Соф провинции Саманган на севере Афганистана. Об этом сообщила газета Etilaatroz со ссылкой на источники.
По их данным, обрушение произошло 14 декабря поздно вечером.
На данный момент судьба оказавшихся под завалами неизвестна. В район происшествия направлены медицинские бригады и машины скорой помощи.