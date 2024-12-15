В Афганистане не менее 35 рабочих оказались под завалами после обрушения шахты

ДОХА, 15 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 35 человек оказались под завалами после обрушения угледобывающей шахты в районе Дара-Соф провинции Саманган на севере Афганистана. Об этом сообщила газета Etilaatroz со ссылкой на источники.