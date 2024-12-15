Билли Айлиш получила удар по лицу на концерте

В июле знаменитость впервые за долгое время снялась в бикини. Билли Айлиш опубликовала в Instagram фото, где была запечатлена в розовом лифе бикини и серьгах. Исполнительница позировала без косметики и с собранными волосами. Звезда стояла в белом полотенце с бенгальским огнем в руках.