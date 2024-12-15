Билли Айлиш получила удар по лицу на концерте

В сети появилось видео, снятое на концерте Билли Айлиш 13 декабря в Глендейле, штат Аризона. В ролике певица сидит на сцене и исполняет песню «What Was I Made For?». Во время выступления артистке в лицо прилетел резиновый браслет. Знаменитость прервалась на несколько секунд, а после продолжила петь.
В июне Билли Айлиш стала лицом нового выпуска журнала Interview. Перед камерой поп-исполнительница позировала в тельняшке и шляпке. Однако внимание поклонников привлекла улыбка артистки: с острыми клыками и звездой на передних зубах. На других фото Билли Айлиш предстала в толстовках и свитшотах, лежа на полу и кресле.
В июле знаменитость впервые за долгое время снялась в бикини. Билли Айлиш опубликовала в Instagram фото, где была запечатлена в розовом лифе бикини и серьгах. Исполнительница позировала без косметики и с собранными волосами. Звезда стояла в белом полотенце с бенгальским огнем в руках.