Два ребенка 4 и 10 лет пострадали в жестком ДТП под Логойском

В Логойском районе по вине водителя легкового «Опеля» произошла жесткая авария с участием несовершеннолетних, сообщили в УВД Минского облисполкома.
Жесткая авария произошла около 20.00 часов на четвертом километре дороги местного назначения H-8756, между населенными пунктами Лусково, Беларучи и Веснино.
За рулем «Опеля Вектра» находился 31-летний житель Лиды. Мужчина ехал в сторону деревни Беларучи, но не учел дистанцию и на скорости врезался в попутное «Рено Меган» за рулем которого был 41-летний водитель.
В аварии пострадал водитель «Опеля», а также 4 и 10-летние дети, которые ехали в «Рено», они госпитализированы.
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