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Два ребенка 4 и 10 лет пострадали в жестком ДТП под Логойском

В Логойском районе водитель врезался в попутную машину, в аварии пострадали дети.

Источник: Комсомольская правда

В Логойском районе по вине водителя легкового «Опеля» произошла жесткая авария с участием несовершеннолетних, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Жесткая авария произошла около 20.00 часов на четвертом километре дороги местного назначения H-8756, между населенными пунктами Лусково, Беларучи и Веснино.

За рулем «Опеля Вектра» находился 31-летний житель Лиды. Мужчина ехал в сторону деревни Беларучи, но не учел дистанцию и на скорости врезался в попутное «Рено Меган» за рулем которого был 41-летний водитель.

В аварии пострадал водитель «Опеля», а также 4 и 10-летние дети, которые ехали в «Рено», они госпитализированы.

И мы писали, что девушки 14 и 17 лет погибли в страшном ДТП на трассе Орша-Горки.

Также мужчина совершил дерзкое ограбление старообрядческого храма под Браславом.