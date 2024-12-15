Торнадо в Калифорнии за несколько минут повредил 20 автомобилей

По предварительным данным, в Скоттс-Вэлли пострадали около пяти человек. Все они получили травмы различной степени тяжести, двое были доставлены в больницу.
Также была повреждена инфраструктура города. Были оборваны линии электропередач и повалены деревья. В результате дороги были перекрыты во многих направлениях. О погибших не сообщается, передает дзен-канал «Пятый канал».
Утром 10 октября (по московскому времени) Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) сообщил, что ураган «Милтон» достиг побережья американского штата Флорида.
До этого мощность урагана «Милтон» была снижена до третьей, скорость ветра стала меньше 200 километров в час, что слабее, чем у предшествовавшего ему урагана «Хелен».
7 октября ураган «Милтон» усилился до самой опасной, пятой категории. Позднее климатологи рассказали, что сверхмощный ураган может достичь шестой категории опасности, которой пока нет в существующей шкале оценки силы погодного явления.
Ранее губернатор американского штата Флорида ввел режим ЧС в 35 округах из-за приближения тропического шторма «Милтон». Ураган образовался в Мексиканском заливе. Было эвакуировано несколько миллионов жителей штата.