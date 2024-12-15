В МВД раскрыли сумму хищений экс-руководства «Ворлдскиллс Россия»

Бывшее руководство АНО «Ворлдскиллс Россия» обвиняется в хищении более 130 млн руб., которые были выделены из госбюджета на реализацию нацпроекта «Демография», сообщил в интервью ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
«В мае текущего года министерством [внутренних дел] во взаимодействии с ФСБ России задокументировано хищение бюджетных средств на сумму более 130 млн рублей, выделенных автономной некоммерческой организации WorldSkills Russia в рамках нацпроекта “Демография”, — сказал он.
Фигурантами дела стали административный директор «Ворлдскиллс» и директор дивизиона АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (учредитель АНО «Ворлдскиллс Россия»), уточнил Курносенко.
20 июня источники РБК сообщили о задержании гендиректора Агентства развития профессий и навыков («Ворлдскиллс Россия») Роберта Уразова и руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова. Им вменяли ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), которая предусматривает максимальное наказание до десяти лет лишения свободы. Претензии связаны с субсидиями на сумму свыше 300 млн руб., выданные Минпросвещения, рассказывал собеседник РБК в правительстве. Оба фигуранта находятся под стражей. По версии следствия, Уразов предоставлял ложные сведения о заключаемых срочных договорах в Роструд в целях личного обогащения.
АНО «Ворлдскиллс Россия» учредили правительство и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в 2020 году. Целью организации была популяризация рабочих профессий, в том числе с помощью проведения национальных чемпионатов. До начала военной операции на Украине WorldSkills Russia входило в состав международного движения WorldSkills International, после ее деятельность за рубежом ограничили.
Уразов возглавлял «Вордскиллс Россия» с 2014 года, до этого он занимал должность помощника министра по развитию Дальнего Востока и был членом экспертного совета Агентства стратегических инициатив. В 2022-м в интервью «Ведомостям» он рассказывал, что исключение из WorldSkills International не оказало влияния на работу агентства, но «Вордскиллс Россия» находится в стадии реформирования. По его словам, организация продолжила заниматься разработкой стандартов, экспертизой, взаимодействием с бизнесом и экономическим сектором, а также образовательными учреждениями.