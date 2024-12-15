В МВД раскрыли сумму хищений экс-руководства «Ворлдскиллс Россия»

Уразов возглавлял «Вордскиллс Россия» с 2014 года, до этого он занимал должность помощника министра по развитию Дальнего Востока и был членом экспертного совета Агентства стратегических инициатив. В 2022-м в интервью «Ведомостям» он рассказывал, что исключение из WorldSkills International не оказало влияния на работу агентства, но «Вордскиллс Россия» находится в стадии реформирования. По его словам, организация продолжила заниматься разработкой стандартов, экспертизой, взаимодействием с бизнесом и экономическим сектором, а также образовательными учреждениями.