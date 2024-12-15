10 моряков с танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» спасены

Предварительно, они могли погибнуть.
Все, кого не могут найти работали механиками. Как рассказали Mash моряки, они могли утонуть сразу после того, как волны разрубили суда. Говорят: когда вода с такой силой накрывает отсек, почти невозможно выбраться наружу.
«Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — новоделы типа «река — море». В 1990-х их разрубили напополам и «сшили», чтобы соответствовать стандартам класса таких судов. Всё это время толком не обслуживали. Сегодня во время шторма волны ударили их в бок и «разорвали» шов от сварки. На каждом находилось по 4 000 тонны мазута в резервуарах — часть вытекла из резервуаров, образовав чёрные пятна в море.