10 моряков с танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» спасены

«Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — новоделы типа «река — море». В 1990-х их разрубили напополам и «сшили», чтобы соответствовать стандартам класса таких судов. Всё это время толком не обслуживали. Сегодня во время шторма волны ударили их в бок и «разорвали» шов от сварки. На каждом находилось по 4 000 тонны мазута в резервуарах — часть вытекла из резервуаров, образовав чёрные пятна в море.