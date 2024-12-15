Олбани
-10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

10 моряков с танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» спасены

13 до сих пор в море, четверых, которые находились в трюме во время крушения, не могут найти.

Предварительно, они могли погибнуть.

Все, кого не могут найти работали механиками. Как рассказали Mash моряки, они могли утонуть сразу после того, как волны разрубили суда. Говорят: когда вода с такой силой накрывает отсек, почти невозможно выбраться наружу.

«Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — новоделы типа «река — море». В 1990-х их разрубили напополам и «сшили», чтобы соответствовать стандартам класса таких судов. Всё это время толком не обслуживали. Сегодня во время шторма волны ударили их в бок и «разорвали» шов от сварки. На каждом находилось по 4 000 тонны мазута в резервуарах — часть вытекла из резервуаров, образовав чёрные пятна в море.