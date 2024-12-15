В Ливии на крупном НПЗ объявили ЧС из-за вооруженных столкновений

«Национальная нефтяная корпорация с сожалением объявляет о форс-мажорных обстоятельствах и чрезвычайной ситуации третьей максимальной степени после того, как рано утром в воскресенье ряд резервуаров нефтеперерабатывающего завода Эз-Завия подверглись серьезным повреждениям», — говорится в тексте. NOC сообщила, что в результате попадания на территорию НПЗ артиллерийских снарядов вспыхнули пожары. По информации корпорации, сотрудники охраны предприятия смогли взять огонь под контроль. В результате инцидента никто не пострадал.
Совет директоров NOC призвал заседающее в Триполи Правительство национального единства вмешаться, чтобы урегулировать столкновения и устранить беспорядки.
Ливия, входящая в ОПЕК, обладает крупнейшими в Африке запасами углеводородного сырья. До разгоревшейся в стране в 2011 году гражданской войны она являлась 12-м по значимости экспортером нефти в мире, добывая 1,6 млн баррелей в сутки. После заключенного между силами запада и востока страны перемирия производство удалось довести до 1,2 млн баррелей в сутки. В настоящее время уровень добычи продолжает расти. 3 декабря уровень добычи нефти в Ливии превысил 1,4 млн баррелей в сутки, достигнув рекордного показателя с 2013 года.