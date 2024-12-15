11-летняя россиянка получила ожоги на кулинарном мастер-классе

Капли масла оставили ожоги на руке ребенка, при этом надлежащую первую помощь инструктор оказать не смог из-за отсутствия аптечки. В результате у девочки диагностировали термический ожог двух пальцев правой руки. В настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное.