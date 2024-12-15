Страшное ДТП в Молдове: Полицейский и его супруга погибли на месте, их 10-летняя дочь и еще одна пассажирка — в критическом состоянии

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром, 15 декабря 2024, на трассе М5 в Единецком районе, сообщает полиция.
Предварительно, Mercedes E-Class, не оснащенный зимними шинами, под управлением 19-летнего мужчины, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Hyundai, за рулем которого находился 44-летний мужчина и три пассажира.
В результате столкновения на месте скончались водитель автомобиля Hyundai, сотрудник Инспектората полиции Дрокии, и его 42-летняя жена, а 10-летняя дочь супружеской пары и 62-летняя женщина были доставлены в больницу в критическом состоянии.
Водитель «Мерседеса» не пострадал, но был доставлен в больницу для проведения осмотра. Его планируют задержать на 72 часа. Тест на алкоголь оказался отрицательным.
После проверок было установлено, что водительских прав у него нет, а права другого государства не предъявлены.
Соболезнуем родным и близким погибших!