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Елочные базары заработали на улицах Уфы

В Уфе начались продажи новогодних ёлок.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе начали работать елочные базары. Об этом сообщил глава Ленинского района столицы Олег Котов. По его словам, одна из крупнейших точек расположена рядом с домом № 326 по улице Ахметова.

На базаре представлены различные виды главного символа праздника. Уфимцы могут купить сосну из Челябинской области, пихту родом из Инзера и ель, приехавшую из Пермского края.

— Высота сосны от 1 метра до 3 метров; елки от 1 метра до 5 метров; пихты 1,8 до 3 метров, — написал Котов в своих соцсетях.

Елочный базар будет работать до 31 декабря.

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