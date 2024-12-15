19-летний юноша из Омской области перечислил лже-проститутке 82 тысячи рублей

По данным правоохранительных органов, молодой человек нашел соответствующий сайт в интернете и связался с девушкой по указанному телефону. Неизвестная потребовала перевести 30 тысяч рублей в качестве «страховки», а затем запросила еще несколько переводов за «дополнительные гарантии».