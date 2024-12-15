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19-летний юноша из Омской области перечислил лже-проститутке 82 тысячи рублей

Юноша из Называевского района мечтал провести вечер в обществе дамы, но вместо этого потерял деньги.

Источник: Комсомольская правда

19-летний житель села в Называевском районе Омской области лишился 82 тысяч рублей при попытке заказать услуги проститутки.

По данным правоохранительных органов, молодой человек нашел соответствующий сайт в интернете и связался с девушкой по указанному телефону. Неизвестная потребовала перевести 30 тысяч рублей в качестве «страховки», а затем запросила еще несколько переводов за «дополнительные гарантии».

Помимо этого, девушка выторговала еще тысячу рублей на такси, чтобы добраться до клиента. В общей сложности сельчанин перевел мошенникам 82 тысячи рублей, однако обещанную встречу так и не дождался.

Решив, что попал на уловку аферистов, парень обратился в полицию. Ведется расследование, мошенницу ищут.