19-летний юноша из Омской области перечислил лже-проститутке 82 тысячи рублей

19-летний житель села в Называевском районе Омской области лишился 82 тысяч рублей при попытке заказать услуги проститутки.
По данным правоохранительных органов, молодой человек нашел соответствующий сайт в интернете и связался с девушкой по указанному телефону. Неизвестная потребовала перевести 30 тысяч рублей в качестве «страховки», а затем запросила еще несколько переводов за «дополнительные гарантии».
Помимо этого, девушка выторговала еще тысячу рублей на такси, чтобы добраться до клиента. В общей сложности сельчанин перевел мошенникам 82 тысячи рублей, однако обещанную встречу так и не дождался.
Решив, что попал на уловку аферистов, парень обратился в полицию. Ведется расследование, мошенницу ищут.