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По факту крушения двух танкеров в Керченском проливе завели два дела

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Следственные органы возбудили два уголовных дела после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного следственного управления СК России по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего сегодня в акватории Черного моря потерпели бедствие два танкера, “Волгонефть-212” и “Волгонефть-239”, перевозившие нефтепродукты. Информация о потерпевших уточняется», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, к месту происшествия выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и криминалистов для осмотра территории, проведения всех необходимых следственных действий. Следствием будет дана оценка действиям экипажей в сложных метеорологических условиях, а также судовладельцев на предмет технического состояния и обслуживания плавсредств.

СК