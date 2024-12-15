По факту крушения двух танкеров в Керченском проливе завели два дела

«Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего сегодня в акватории Черного моря потерпели бедствие два танкера, “Волгонефть-212” и “Волгонефть-239”, перевозившие нефтепродукты. Информация о потерпевших уточняется», — говорится в сообщении.