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Водитель маршрутки насмерть сбил пенсионерку в Миассе

В Миассе водитель маршрутки сбил пенсионерку. Женщина от полученных травм скончалась в больнице. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области.

ДТП произошло сегодня днём около дома № 1 на улице Донской. По предварительным данным, водитель ГАЗель Next при выезде с парковки задним ходом наехал на 91-летнюю женщину, которая находилась позади автобуса со стороны проезжей части. В момент аварии пассажиров в маршрутке не было.

В Челябинске 12 декабря экс-сотрудника Росгвардии Ивана Зелева, который пьяным за рулём Ford Focus насмерть сбил 14-летнюю школьницу, приговорили к 7 годам в колонии-поселении. Также ему запретили на 2 года 9 месяцев управлять транспортными средствами.