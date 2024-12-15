Водитель маршрутки насмерть сбил пенсионерку в Миассе

ДТП произошло сегодня днём около дома № 1 на улице Донской. По предварительным данным, водитель ГАЗель Next при выезде с парковки задним ходом наехал на 91-летнюю женщину, которая находилась позади автобуса со стороны проезжей части. В момент аварии пассажиров в маршрутке не было.