Водитель маршрутки насмерть сбил пенсионерку в Миассе

ДТП произошло сегодня днём около дома № 1 на улице Донской. По предварительным данным, водитель ГАЗель Next при выезде с парковки задним ходом наехал на 91-летнюю женщину, которая находилась позади автобуса со стороны проезжей части. В момент аварии пассажиров в маршрутке не было.
В Челябинске 12 декабря экс-сотрудника Росгвардии Ивана Зелева, который пьяным за рулём Ford Focus насмерть сбил 14-летнюю школьницу, приговорили к 7 годам в колонии-поселении. Также ему запретили на 2 года 9 месяцев управлять транспортными средствами.