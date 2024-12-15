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В Петербурге собака спасла замерзающего в ледяной реке человека

Животное во время прогулки почувствовало неладное и потащило хозяйку к реке.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге собака спасла замерзающего в ледяной реке мужчину. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в районе Ленинского проспекта, когда хозяйка выгуливала своего питомца — двухлетнего русского спаниеля Чарли. На кадрах женщина рассказала, что во время прогулки собака почувствовала неладное и потянула ее в сторону реки.

Там местная жительница обнаружила человека, лежащего на ледяной корке реки возле берега. Мужчина не двигался, а питомец стоял рядом и продолжал лаять, пытаясь разбудить человека.

Хозяйка четвероногого тут же вызвала соответствующие службы — на место приехали сотрудники скорой помощи и МЧС.

По данным канала, мужчина оказался жив, но получил обморожение.

МЧС