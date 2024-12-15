В Петербурге собака спасла замерзающего в ледяной реке человека

Инцидент произошел в районе Ленинского проспекта, когда хозяйка выгуливала своего питомца — двухлетнего русского спаниеля Чарли. На кадрах женщина рассказала, что во время прогулки собака почувствовала неладное и потянула ее в сторону реки.